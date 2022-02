Vita di Camille Claudel, scultrice divorata da Rodin che voleva solo essere libera (Di sabato 12 febbraio 2022) “Davvero?” chiese dubbioso Debussy. “Rodin ti manipola a suo piacimento. Inoltre la sua arte avrà sempre la precedenza sul vostro amore. E poi, che altro? Le sue storie? La sua compagna? La gente che lo celebra come un dio ai ricevimenti? Non ti capita mai di avere la sensazione che questo gigante ti divori tutta intera?”. “No”, disse Camille. “So cavarmela”.Pia Rosenberger, “La scultrice. Vita di Camille Claudel” (Neri Pozza) Questo romanzo si interrompe sull’orlo dell’abisso di Camille Claudel: tifa per lei dalla prima parola all’ultima e non poteva sopportare di raccontare la sconfitta esistenziale e la reclusione di un genio della scultura, di una donna che voleva a tutti i costi essere libera, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) “Davvero?” chiese dubbioso Debussy. “ti manipola a suo piacimento. Inoltre la sua arte avrà sempre la precedenza sul vostro amore. E poi, che altro? Le sue storie? La sua compagna? La gente che lo celebra come un dio ai ricevimenti? Non ti capita mai di avere la sensazione che questo gigante ti divori tutta intera?”. “No”, disse. “So cavarmela”.Pia Rosenberger, “Ladi” (Neri Pozza) Questo romanzo si interrompe sull’orlo dell’abisso di: tifa per lei dalla prima parola all’ultima e non poteva sopportare di raccontare la sconfitta esistenziale e la reclusione di un genio della scultura, di una donna chea tutti i costi, ...

Camille_Jeann : RT @Camille_Jeann: Federico Fellini abbraccia Marcello Mastroianni sul set di '8 e mezzo '. Di fianco Sofia Loren. (1963) ©? Autore : Gideo… - Camille_Jeann : RT @Frances52779614: 'Inizio di sera la vita si vuota in diafana ascesa di nuvole colme trapunte di sole.' Giuseppe Ungaretti #PoesiaPerL… - moonflovers : @greysloanbly me lo ricorderò... comunque stesso regista di bll grandissimo capolavoro veramente x me sotto solo a… - Camille_Jeann : RT @Daymons94519400: I fiori e il sole sono la sola bellezza che renda tollerabile la vita. | Virgilio Brocchi Il mio primo Narciso… - Camille_Jeann : RT @Frances52779614: 'La notte lava la mente. Poco dopo si è qui come sai bene, file d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi qu… -