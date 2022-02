Ultima traccia Berlino serie tv su Rai 2: trama episodi 12 febbraio 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Ultima traccia Berlino trama episodi. Stasera in tv sabato 12 febbraio 2022 va in onda in prima serata su Rai 2 la mini serie tedesca targata ZDF, dal titolo originale Letzte Spur Berlin. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV Ultima traccia Berlino trama stagione 7 episodio 1 Fantasmi del passato. Durante una missione Mark è costretto ad uccidere un uomo per salvare Lucy e una bambina. Questo riaprirà in lui vecchie ferite che hanno a che fare col padre e con un incidente avvenuto quando faceva parte delle forze speciali. Ultima traccia ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 12 febbraio 2022). Stasera in tv sabato 12va in onda in prima serata su Rai 2 la minitedesca targata ZDF, dal titolo originale Letzte Spur Berlin. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TVstagione 7o 1 Fantasmi del passato. Durante una missione Mark è costretto ad uccidere un uomo per salvare Lucy e una bambina. Questo riaprirà in lui vecchie ferite che hanno a che fare col padre e con un incidente avvenuto quando faceva parte delle forze speciali....

