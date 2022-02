TikTok fa paura a Zuckerberg, Fb ammette il sorpasso: i numeri (Di domenica 13 febbraio 2022) Mark Zuckerberg non ha mai fatto dell'umiltà la sua principale caratteristica. Stavolta, però, lascia trasparire un'inedita preoccupazione nei confronti di un concorrente. Il suo nome è TikTok: nelle conferenze successive alla diffusione dei dati trimestrali di inizio febbraio, il ceo e il cfo David Wehner hanno nominato l'app ben nove volte. Citazioni di altre applicazioni: una per Twitter e una per Pinterest. Non è solo una questione di parole ma anche di numeri. Eccoli, riportati da Paolo Fiore per Agi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 13 febbraio 2022) Marknon ha mai fatto dell'umiltà la sua principale caratteristica. Stavolta, però, lascia trasparire un'inedita preoccupazione nei confronti di un concorrente. Il suo nome è: nelle conferenze successive alla diffusione dei dati trimestrali di inizio febbraio, il ceo e il cfo David Wehner hanno nominato l'app ben nove volte. Citazioni di altre applicazioni: una per Twitter e una per Pinterest. Non è solo una questione di parole ma anche di. Eccoli, riportati da Paolo Fiore per Agi. Segui su affaritaliani.it

