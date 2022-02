Tabellone Atp Buenos Aires 2022 | al via Sonego e Fognini | ritorna Del Potro

Advertising

OA_Sport : Il tabellone di Doha, con Lorenzo Musetti tra i partecipanti - TennisItalia : #Atp #QatarOpen Sorteggiato il tabellone principale, dove sarà presente il nostro @lorenzomusetti_. Per lui un qual… - livetennisit : ATP 250 Doha: Il Tabellone Principale. C’è Lorenzo Musetti - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ATPDoha 2022: il tabellone principale, presente #Musetti - sportface2016 : #ATPDoha 2022: il tabellone principale, presente #Musetti -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

Lorenzo Sonego è approdato in semifinale nell'250 di Buenos Aires 2022 e se la vedrà con Diego Schwartzman . Il tennista piemontese ha ...MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E STREAMING Il confronto ......per concludere al meglio la sua carriera e togliersi magari altre soddisfazioni nel circuito. ... Il nativo di Losanna ha disputato la sua ultima partita a Doha nel 2021, uscendo dalal ...TABELLONE PRINCIPALE ATP 250 DOHA 2022 PRIMO TURNO (1) Shapovalov bye Molcan vs Krajinovic Vesely vs Rinderknech Q vs (7) Bublik (3) Basilashvili bye Musetti vs Q Q vs Kwon Fucsovics vs (8) Harris (6) ...L’ATP 250 di Marsiglia, però ... il russo e il canadese sono i tre principali favoriti. Per il greco parte di tabellone piuttosto intrigante, ma abbastanza agevole per quel che riguarda l’approdo fino ...