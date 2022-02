Qualcuno ha detto Darwin… Sì, Charles Darwin Day (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 12 febbraio è il giorno dedicato alla celebrazione della nascita dello scienziato che ha fatto dell’evoluzione la sua firma Qualcuno ha detto Darwin… Sì, Darwin Day – curiosauro.itCharles Darwin: un nome, una garanzia. Non tutti associano un significato preciso, eppure sentire queste due parole “Charles” e “Darwin” fanno scattare la mente, che le associa ad un personaggio importante. E così Darwin è stato. Un biologo, naturalista, antropologo, esploratore e geologo che ha un giorno – guadagnatissimo- tutto dedicato alla sua memoria: il 12 febbraio. Ma chi era e cosa ha fatto per diventare così famoso? Darwin, famoso per la sua “teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione ... Leggi su curiosauro (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 12 febbraio è il giorno dedicato alla celebrazione della nascita dello scienziato che ha fatto dell’evoluzione la sua firmahaSì,Day – curiosauro.it: un nome, una garanzia. Non tutti associano un significato preciso, eppure sentire queste due parole “” e “” fanno scattare la mente, che le associa ad un personaggio importante. E cosìè stato. Un biologo, naturalista, antropologo, esploratore e geologo che ha un giorno – guadagnatissimo- tutto dedicato alla sua memoria: il 12 febbraio. Ma chi era e cosa ha fatto per diventare così famoso?, famoso per la sua “teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione ...

