Piepoli: “Draghi serve il Paese, non avrà mai un partito” (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Quanti consensi potrebbe avere Draghi oggi e in futuro? Non si può dire, per la semplice ragione che ha scelto di fare il civil servant… E proprio perché ha scelto di servire il Paese, non avrà mai neanche un partito, lui rappresenta il non partito”. Lo dice all’Adnkronos il sondaggista Nicola Piepoli. ”Per servire il Paese -spiega il fondatore dell’omonimo istituto di rilevazioni- occorre poco e quindi non c’è bisogno” di guardare ai consensi e guidare una propria formazione politica”. Piepoli apprezza la risposta piccata di ieri del premier in conferenza stampa (”Un lavoro me lo trovo anche da solo”) che era un vero e proprio monito rivolto ai partiti: ”Il giudizio dell’opinione pubblica è incerto sulle scelte di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Quanti consensi potrebbe avereoggi e in futuro? Non si può dire, per la semplice ragione che ha scelto di fare il civil servant… E proprio perché ha scelto di servire il, nonmai neanche un, lui rappresenta il non”. Lo dice all’Adnkronos il sondaggista Nicola. ”Per servire il-spiega il fondatore dell’omonimo istituto di rilevazioni- occorre poco e quindi non c’è bisogno” di guardare ai consensi e guidare una propria formazione politica”.apprezza la risposta piccata di ieri del premier in conferenza stampa (”Un lavoro me lo trovo anche da solo”) che era un vero e proprio monito rivolto ai partiti: ”Il giudizio dell’opinione pubblica è incerto sulle scelte di ...

