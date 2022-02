Pechino 2022 | sci fondo | Russia vince staffetta femminile e azzurre ottave

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - statodelsud : Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Moioli-Visintin argento nello snowboard - Pino__Merola : Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Moioli-Visintin argento nello snowboard -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La decisione arriva proprio nei giorni in cuista ospitando le Olimpiadi invernali e in cui il Paese sta affrontando alcuni piccoli focolai del virus. Le autorità cinesi non hanno comunque ...Segui le Olimpiadi invernali dianche con la newsletter del Corriere . Ogni giorno le ultime notizie sugli atleti italiani a: vincitori, gare, record e medaglie. Puoi iscriverti ...Con l'argento di nello snowboard misto ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 l'Italia team raggiunge quota 11 medaglie. "Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di ...Federica Brignone ha commentato così, ai canali della Fisi, il rientro in pista di Sofia Goggia, dopo la prima prova di discesa libera a Pechino. Una discesa che si svolgerà su un tracciato complicato ...