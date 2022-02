Pechino 2022 | prima prova discesa femminile sci alpino | Nufer la più veloce | Goggia 12esima

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Priskaè la piùnellacronometrata delle Olimpiadi di. La svizzera taglia il traguardo in 1’33?47, seppur saltando diverse porte. Secondo tempo per la tedesca Kira Weidle, davanti all’austriaca Christine Scheyer. Si mettono in mostra anche le svizzere Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami, tutte prendenti al podio inma anche in combinata. Grande sollievo in casa Italia per il ritorno in pista di Sofia. La bergamasca non spinge molto nella parte alta, ma poi prende confidenza e guadagna nel finale, esultando poi al traguardo per la gioia. Buonaanche di Nadia Delago (15esima), che precede la sorella Nicol (17esima), Elena Curtoni (18esima), Federica Brignone ...