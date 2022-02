Napoli e Inter si annullano | il Milan può tentare il sorpasso in testa

(Di sabato 12 febbraio 2022) La Serie A diventa sempre piùessante. La lotta per lo scudetto rimane accesa e l’rimette in gioco i cugini rossoneri. Al Maradona è finito in parità lo scontro diretto per lo scudetto fra. L’1-1 finale (napoletani avanti con il rigore trasformato da Insigne, nella ripresa Dzeko trova la rete del pari) scontenta soprattutto gli uomini di Inzaghi. L’sale a 54 punti (ma con una gara da recuperare), mentre ilsi porta a 53. Il, impegnato domani contro la Sampdoria, puòilinin caso di vittoria.54 (24 partite disputate);53 (25);52 (24).

Alla fine vince...il Milan. Perchési dividono gol, punti e tempi di gioco e l'1 - 1 del Maradona firmato Insigne e Dzeko concede alla squadra di Pioli - che al 70' del derby era ad un virtuale - 10 dai cugini - l'...impattano 1 - 1 nel big match della 25 giornata di Serie A, lasciando tutto invariato nei piani piu' alti della classifica. Al gol iniziale su rigore di Insigne, risponde Dzeko in avvio ...Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio degli azzurri contro l’Inter al Maradona per 1-1. Queste le sue parole: “Non siamo contenti perchè potevamo ...Finisce in parità 1-1 il big match scudetto tra Napoli e Inter, un risultato che permette ai nerazzurri di rimanere in vetta ma che mette il Milan, impegnato domani contro la Sampdoria, in condizione ...