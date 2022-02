Monaco vs Lorient: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Monaco cercherà di ottenere quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni quando accoglierà il Lorient allo Stade Louis II per la sfida di domenica 13 febbraio all’ora di pranzo in Ligue 1. I monegaschi occupano il sesto posto in classifica in questo incontro, mentre gli ospiti si trovano al 17° posto dopo essere riusciti a terminare una torrida serie di vittorie. Il calcio di inizio di Monaco vs Lorient è previsto alle 13 Anteprima della partita Monaco vs Lorient: a che punto sono le due squadre? Monaco Anche il Principe Alberto II di Monaco ha messo in discussione la decisione di sollevare Niko Kovac all’inizio di quest’anno – mentre allo stesso tempo ha dato un caldo benvenuto a Philippe Clement – e l’ex capo del Club Brugge sta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilcercherà di ottenere quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni quando accoglierà ilallo Stade Louis II per la sfida di domenica 13 febbraio all’ora di pranzo in Ligue 1. I monegaschi occupano il sesto posto in classifica in questo incontro, mentre gli ospiti si trovano al 17° posto dopo essere riusciti a terminare una torrida serie di vittorie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Anche il Principe Alberto II diha messo in discussione la decisione di sollevare Niko Kovac all’inizio di quest’anno – mentre allo stesso tempo ha dato un caldo benvenuto a Philippe Clement – e l’ex capo del Club Brugge sta ...

Advertising

periodicodaily : Monaco vs Lorient: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #13febbraio - infobetting : Monaco-Lorient (domenica 13 febbraio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - M_Giancurussa : In occasione di #Monaco - #Lorient (domenica 13 febbraio, ore 13:00), biglietti a 5 euro in Pesage e ingresso gratu… -