Meteo | le previsioni in Campania di sabato 12 febbraio 2022

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,12. Avellino – Nuvolosità compatta per l’intero arco della giornata su territorio irpino, non sono però previste precipitazioni. Il vento soffierà da Nord-Est con intensità di 26 km/h, portando raffiche fino a 35 km/h. Temperature: 6°C la minima e 11°C la massima. Benevento –dal cielo molto nuvoloso o totalmente coperto sul Sannio. Nonostante la presenza delle nubi, non ci saranno rovesci nel corso della giornata. Il vento arriverà da Nord-Est con intensità di 26 km/h e raffiche fino a 35 km/h. Temperature: 8°C la minima e 13°C la massima. Caserta – Nubi sparse sul casertano, ma il sole si affaccerà per riscaldare la Terra di Lavoro. Il vento soffierà da ...

Al nord, nuvoloso con deboli precipitazioni nevose a quote collinari sul Piemonte occidentale. Soleggiato altrove con banchi di nebbia al mattino e alla sera in pianura. Venti moderati sulla Liguria.