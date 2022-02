Mario Rui: “La mia Napoli, bellezze e paesaggi. Non è Gomorra” (Di sabato 12 febbraio 2022) Mario Rui parla di Napoli, del suo rapporto con la città e della sua esperienza in azzurro. Lo fa dalla pagine di A Bola. Il terzino sinistro dalla stagione 2017/18 vive a Napoli ed a giudicare dalle sue parole non si è mai pentito della scelta fatta. “Ho scelto il Napoli perché venivo da un anno difficile alla Roma, in cui avevo subito un infortunio grave. Fui sorpreso quando il Napoli si interessò. Sarri, allenatore del Napoli all’epoca, mi conosceva. E poi lì c’erano altri calciatori con cui avevo già giocato. Si è rivelata la decisione migliore per me, da ogni punto di vista: continuità, la bellezza della città, l’ambiente attorno al club, i nostri tifosi, la squadra e i compagni. Molti sono qui da tanto. I miei figli sono cresciuti qui, la mia famiglia sta bene, ha trovato ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022)Rui parla di, del suo rapporto con la città e della sua esperienza in azzurro. Lo fa dalla pagine di A Bola. Il terzino sinistro dalla stagione 2017/18 vive aed a giudicare dalle sue parole non si è mai pentito della scelta fatta. “Ho scelto ilperché venivo da un anno difficile alla Roma, in cui avevo subito un infortunio grave. Fui sorpreso quando ilsi interessò. Sarri, allenatore delall’epoca, mi conosceva. E poi lì c’erano altri calciatori con cui avevo già giocato. Si è rivelata la decisione migliore per me, da ogni punto di vista: continuità, la bellezza della città, l’ambiente attorno al club, i nostri tifosi, la squadra e i compagni. Molti sono qui da tanto. I miei figli sono cresciuti qui, la mia famiglia sta bene, ha trovato ...

