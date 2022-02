Le ‘fate’ di Özpetek arrivano in tv: “Racconto le varie declinazioni dell’amore, senza limiti” (Di sabato 12 febbraio 2022) ?? Finalmente. Disney+ diffonde le prime immagini della serie Le fate ignoranti, dal 13 aprile in esclusiva sulla piattaforma streaming. Mina interpreterà la sigla della serie, con il brano originale Buttare l’amore, anticipato durante la seconda serata del festival di Sanremo. La serie, otto episodi, espande le storie che avevano conquistato il pubblico di tutto il mondo quando il film Le fate ignoranti uscì, dapprima in concorso al festival di Berlino, e poi in Italia. Dove fu celebrato con quattro Nastri d’argento, tre Globi d’oro e quattro Ciak d’oro, oltre al premio come miglior regista a Ferzan Ozpetek al festival di San Sebastian, uno dei più importanti d’Europa. E al premio come miglior film al New York Lesbian and Gay film festival. Il regista, sceneggiatore e scrittore turco Ferzan Özpetek, 63 anni Ma soprattutto, è stato il pubblico a stringersi attorno al ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) ?? Finalmente. Disney+ diffonde le prime immagini della serie Le fate ignoranti, dal 13 aprile in esclusiva sulla piattaforma streaming. Mina interpreterà la sigla della serie, con il brano originale Buttare l’amore, anticipato durante la seconda serata del festival di Sanremo. La serie, otto episodi, espande le storie che avevano conquistato il pubblico di tutto il mondo quando il film Le fate ignoranti uscì, dapprima in concorso al festival di Berlino, e poi in Italia. Dove fu celebrato con quattro Nastri d’argento, tre Globi d’oro e quattro Ciak d’oro, oltre al premio come miglior regista a Ferzan Ozpetek al festival di San Sebastian, uno dei più importanti d’Europa. E al premio come miglior film al New York Lesbian and Gay film festival. Il regista, sceneggiatore e scrittore turco Ferzan, 63 anni Ma soprattutto, è stato il pubblico a stringersi attorno al ...

