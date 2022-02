Kean come Morata? Ecco l’idea di Allegri per risvegliare l’attaccante (Di sabato 12 febbraio 2022) Allegri vuole provare di tutto per cambiare la situazione legata a Kean; andiamo a scoprire l’ultima idea dell’allenatore bianconero. Fino a questo momento, Kean non è riuscito a dimostrare le proprie qualità; la Juventus, però, non vuole arrendersi all’idea di perdere il centravanti azzurro. Ecco allora che Allegri ha in mente un piano ben preciso per cambiare il futuro dell’attaccante. LaPresse/Getty ImagesLo scorso mercato estivo ha visto il ritorno di Moise Kean; il centravanti azzurro, fino a questo momento, non è riuscito a far vedere le qualità mostrate nel PSG e la Juventus, a gennaio, ha pensato ad una cessione. Wanda Nara, allenamento di fuoco: la foto svela tutto “Che meraviglia” Alla fine l’attaccante è rimasto ma continua ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 febbraio 2022)vuole provare di tutto per cambiare la situazione legata a; andiamo a scoprire l’ultima idea dell’allenatore bianconero. Fino a questo momento,non è riuscito a dimostrare le proprie qualità; la Juventus, però, non vuole arrendersi aldi perdere il centravanti azzurro.allora cheha in mente un piano ben preciso per cambiare il futuro del. LaPresse/Getty ImagesLo scorso mercato estivo ha visto il ritorno di Moise; il centravanti azzurro, fino a questo momento, non è riuscito a far vedere le qualità mostrate nel PSG e la Juventus, a gennaio, ha pensato ad una cessione. Wanda Nara, allenamento di fuoco: la foto svela tutto “Che meraviglia” Alla fineè rimasto ma continua ...

