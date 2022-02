Il centro europeo delle malattie: 'La pandemia non è finita e Omicron potrebbe non essere l'ultima variante' (Di sabato 12 febbraio 2022) Ci libereremo dal Covid? Per ora no. Poi vedremo in futuro. 'La pandemia non è finita. È probabile che questo Covid - 19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo. Se ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) Ci libereremo dal Covid? Per ora no. Poi vedremo in futuro. 'Lanon è. È probabile che questo Covid - 19 rimanga con noi. Non è detto chesia l'che vediamo. Se ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La pandemia non è finita. Omicron non sarà l'ultima variante'. Il centro europeo per le malattie (Ecdc) avverte: '… - fattoquotidiano : Covid, il Centro europeo per le malattie: “La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante… - docdrugztore : RT @kiki_la_bulla: Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie ECDC La pandemia non è finita Qualcuno ci prova https://t.… - kiki_la_bulla : Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie ECDC La pandemia non è finita Qualcuno ci prova - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, il Centro europeo per le malattie: “La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante che… -