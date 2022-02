Goggia, prova superata: 'Orgogliosa di essere qui. Ora devo costruire la discesa' (Di sabato 12 febbraio 2022) Al via il solito rituale, solo più rallentato, più vissuto del solito: pugnetto sul cuore, pugnetto sulla fronte, bastoncini fuori dal cancelletto. Poi Sofia Goggia è uscita e ha fatto ciò che tre ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 febbraio 2022) Al via il solito rituale, solo più rallentato, più vissuto del solito: pugnetto sul cuore, pugnetto sulla fronte, bastoncini fuori dal cancelletto. Poi Sofiaè uscita e ha fatto ciò che tre ...

