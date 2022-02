Formazioni ufficiali Napoli-Inter | la scelta su Koulibaly e Anguissa

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 febbraio 2022) Cari amici di Spaziobenvenuti alla diretta testuale della sfida trache andrà in scena alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Match fondamentale in ottica scudetto per entrambe le squadre, e lo si può vedere dalle scelte di formazione di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, non senza qualche sorpresa. Di seguito ledel match:Milan’s Italian head coach Simone Inzaghi (L) and’s Italian head coach Luciano Spalletti (R) pose prior the Italian Serie A football match betweenand, at the San Siro Stadium in Milan, on November 21, 2021. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)...