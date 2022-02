Donna vuole partorire un maschio: si fa piantare un chiodo in testa da uno stregone (Di sabato 12 febbraio 2022) L’incredibile episodio è accaduto in Pakistan. Un guaritore aveva garantito alla Donna che avrebbe partorito un maschio dopo l’installazione di un chiodo di 5 centimetri in testa. Una notizia assurda arriva dal Pakistan e precisamente dal Lady Reading Hospital di Peshawar. Una Donna incinta si è fatta installare un chiodo di 5 centimetri in testa L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 12 febbraio 2022) L’incredibile episodio è accaduto in Pakistan. Un guaritore aveva garantito allache avrebbe partorito undopo l’installazione di undi 5 centimetri in. Una notizia assurda arriva dal Pakistan e precisamente dal Lady Reading Hospital di Peshawar. Unaincinta si è fatta installare undi 5 centimetri inL'articolo NewNotizie.it.

