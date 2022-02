Dimarco: “Importante non perdere, ma abbiamo un rammarico” (Di sabato 12 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post match di Napoli – Inter. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Nel primo tempo potevamo fare meglio, nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo cambiato l’inerzia del match. Era una partita che potevamo anche vincere. Venire qui e prendere un rigore dopo 5? non è facile per nessuno, siamo rimasti in partita e abbiamo trovato l’episodio che l’ha riaperta”. Con che risposte uscite da questa partita?: “Eravamo venuti qui per vincere, ma per come si era messa la partita l’Importante non era perdere. Siamo contenti a metà e dobbiamo continuare a lavorare così forte”. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter, Federico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post match di Napoli – Inter. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Nel primo tempo potevamo fare meglio, nell’intervallo ci siamo parlati ecambiato l’inerzia del match. Era una partita che potevamo anche vincere. Venire qui e prendere un rigore dopo 5? non è facile per nessuno, siamo rimasti in partita etrovato l’episodio che l’ha riaperta”. Con che risposte uscite da questa partita?: “Eravamo venuti qui per vincere, ma per come si era messa la partita l’non era. Siamo contenti a metà e dobbiamo continuare a lavorare così forte”. Francesco Fildi

