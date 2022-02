Cremlino: “Putin e Biden si parleranno” (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimir Putin (foto) e il suo emulo americano Joe Biden avranno un colloquio telefonico oggi, 12 febbraio, su iniziativa degli Usa. Lo annuncia il Cremlino, citato dalla Tass. “La parte americana ha chiesto un colloquio con il presidente Putin”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e i due presidenti si parleranno questa sera. “La richiesta – ha aggiunto Peskov – è stata preceduta da una lettera da parte americana”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimir(foto) e il suo emulo americano Joeavranno un colloquio telefonico oggi, 12 febbraio, su iniziativa degli Usa. Lo annuncia il, citato dalla Tass. “La parte americana ha chiesto un colloquio con il presidente”, ha detto il portavoce delDmitry Peskov, e i due presidenti siquesta sera. “La richiesta – ha aggiunto Peskov – è stata preceduta da una lettera da parte americana”. L'articolo L'Opinionista.

