Carlotta Mantovan | il ricordo che non va più via dalla sua mente | amore eterno – FOTO

(Di sabato 12 febbraio 2022) La vedova di Fabrizio Frizzi non scorda il grandedella sua vita e appare con lui sui social.va avanti non dimenticando un solo istante passato assieme.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ParliamoDiNews : Carlotta Mantovan e Stella, moglie e figlia di Frizzi: nuova vita dopo il lutto - -

... sembra ancora ieri il giorno in cui la compagnaera stretta a lui in abito bianco in quella luminosa giornata dell'ottobre 2014. Ieri il celebre conduttore avrebbe compiuto 64 anni ...Eppure, nonostante la rottura tra i due c'è sempre stato un bellissimo rapporto, continuato nonostante Frizzi avesse poi ritrovato l'amore al fianco di, che ha sposato nel 2014. ...Fabrizio Frizzi oggi, 5 febbraio, avrebbe compiuto 64 anni e Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare il suo grande amore.Una decisione presa soprattutto per amore della figlia Stella, avuta dal matrimonio con Carlotta Mantovan. In merito alla morte del conduttore sappiamo che è arrivata a causa di una malattia di cui ...