Calcio | Pioli | ' momento importante della stagione | dobbiamo spingere al massimo'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Milano, 12 feb. - (Adnkronos) - "È un. Mancano tre mesi e sappiamo cheal". Così l'allenatore del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Per tornare a vincere mancano 15 partite e sono tante:pensare di fare più punti possibili -aggiunge il tecnico rossonero-. In questotra il vincere e il non vincere il gap sembra sottile, quindi saranno i dettagli a fare la differenza. Domani affrontiamo un avversario difficile, che ha vinto 4-0 nell'ultima partita contro il Sassuolo che, poi, ha perso all'ultimo con la Juve. Dovremo tirar fuori una prestazione attenta per riuscire a vincere. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

I rossoneri troppe volte nella gestione Pioli hanno fatto trenta ma non trentuno, questa è l'occasione buona per diventare a tutti gli effetti una big da rispettare anche per vincere il campionato.