Bonus facciate | è record di truffe E arriva il bollino contro le frodi

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lesuiedilizi hanno riguardato in quasi la metà dei casi lo sconto del 90 per cento per il rifacimento delledei condomini. Il dato è stato rivelato...

Le frodi suiedilizi hanno riguardato in quasi la metà dei casi lo sconto del 90 per cento per il rifacimento delledei condomini. Il dato è stato rivelato dall'Agenzia delle Entrate, che ha ...... da utilizzare per il superbonus e per le cessioni dei "minori", come l'ecobonus e il. Loading... Il pressing delle associazioni Dopo le anticipazioni sui contenuti del testo , ...Le frodi sui bonus edilizi hanno riguardato in quasi la metà dei casi lo sconto del 90 per cento per il rifacimento delle facciate dei condomini. Il dato è stato rivelato dall’Agenzia delle Entrate, ...vanno forti il bonus facciate, il sismabonus, il bonus ristrutturazioni e anche il bonus locazioni perché liberi da visti di conformità e asseverazioni di professionisti, almeno fino a poche settimane ...