Atletica, Marcell Jacobs 3° al mondo sui 60 metri nel 2022. La lista dei tempi, comanda Terrence Jones (Di sabato 12 febbraio 2022) Marcell Jacobs si è imposto sui 60 metri a Lodz, stampando un convincente 6.49. Si tratta di un tempo di assoluto spessore per il Campione Olimpico dei 100 metri, che ha migliorato di due centesimi quanto fatto la scorsa settimana a Berlino e si è portato ad appena due centesimi dal suo record italiano, avvicinandosi ulteriormente al record europeo (6.42, obiettivo dichiarato per questa stagione al coperto). L’azzurro è balzato al terzo posto nelle classifiche mondiali stagionali, eguagliando quanto fatto dallo statunitense Christian Coleman lo scorso 19 gennaio a New York, quando ebbe la meglio sul connazionale Travyon Bromell per appena un centesimo. Meglio dell’azzurro hanno fatto soltanto il bahamense Terrence Jones (6.45 il 15 gennaio a Lubbock) e lo statunitense Micah Williams ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)si è imposto sui 60a Lodz, stampando un convincente 6.49. Si tratta di un tempo di assoluto spessore per il Campione Olimpico dei 100, che ha migliorato di due centesimi quanto fatto la scorsa settimana a Berlino e si è portato ad appena due centesimi dal suo record italiano, avvicinandosi ulteriormente al record europeo (6.42, obiettivo dichiarato per questa stagione al coperto). L’azzurro è balzato al terzo posto nelle classifiche mondiali stagionali, eguagliando quanto fatto dallo statunitense Christian Coleman lo scorso 19 gennaio a New York, quando ebbe la meglio sul connazionale Travyon Bromell per appena un centesimo. Meglio dell’azzurro hanno fatto soltanto il bahamense(6.45 il 15 gennaio a Lubbock) e lo statunitense Micah Williams ...

Advertising

giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - maola_varalli : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… - zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs scalda il motore: vale il record europeo sui 60 metri! 6.49 di lusso partenza da rivedere -… - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs scalda il motore: vale il record europeo sui 60 metri! 6.49 di lusso, partenza da rivedere - Raindog2704 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? MARCELL JACOBS 6.49???? ?????? il campione olimpico trionfa nei 60 a Lodz, in Polonia, a due centesimi dal rec… -