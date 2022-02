Amici, Albe rischia fortemente l’eliminazione: “Mi viene da piangere” (Di sabato 12 febbraio 2022) Uno dei protagonisti di questa edizione di “Amici di Maria De Filippi” rischia di dover abbandonare il programma. Ecco la sua reazione Quando mancano ormai soltanto sette puntate alla fase serale ci sono stati alcuni colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti della gara. Nell’ultimo appuntamento abbiamo assistito ad esempio all’eliminazione di Cosmary Fasanelli. La giovane aveva messo in luce le sue qualità sulla pista da ballo che, tuttavia, sono state ritenute insufficienti per proseguire il suo cammino all’interno della scuola di “Amici”. Albe (Instagram)Dopo l’estromissione della talentuosa ballerina, adesso a rischiare fortemente è proprio lo stesso Albe, il cui vero nome corrisponde a quello di Alberto La ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Uno dei protagonisti di questa edizione di “di Maria De Filippi”di dover abbandonare il programma. Ecco la sua reazione Quando mancano ormai soltanto sette puntate alla fase serale ci sono stati alcuni colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti della gara. Nell’ultimo appuntamento abbiamo assistito ad esempio aldi Cosmary Fasanelli. La giovane aveva messo in luce le sue qualità sulla pista da ballo che, tuttavia, sono state ritenute insufficienti per proseguire il suo cammino all’interno della scuola di “”.(Instagram)Dopo l’estromissione della talentuosa ballerina, adesso areè proprio lo stesso, il cui vero nome corrisponde a quello dirto La ...

Advertising

amici_mdf : RT @inmymonologue_: ragazzi che ne dite di fare uno streaming party di albe da adesso fino alle anticipazioni? Mettete tutte e 3 le sue can… - serenaealbe : @MrsHoran_90 siamo in due ho il continuo terrore che Anna Pettinelli possa dire che Albe è fuori da amici. Albe è d… - fuckyoutiddy : chi è il falso ? Albe che lascia la sua ragazza per una nel programma come hanno fatto duemila altre persone ad ami… - deddymyall : RT @FlaviaGufetta: @Evelin05508022 @Nikysani Vedere un Albe in quello stato, è stato abbastanza impressionante. Amici non è come lavorare i… - amici_mdf : RT @francesca_g09: Carola che piange per Mattia abbracciandosi da sola e Albe subito che la tira a se e l’abbraccia ????????? #Amici21 #carol… -