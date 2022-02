Ainett Stephens, il bikini non copre abbastanza: le sue forme esplosive (Di sabato 12 febbraio 2022) Ainett Stephens è sicuramente una delle bellezze che ha segnato gli inizi del nuovo millennio e su Instagram è ancora oggi un’icona. Quando la bellezza è pura e cristallina non basta nemmeno l’avanzare dell’età per poterla ridurre e renderla meno perfetta, tanto è vero che per Ainett Stephens il tempo sembra veramente non dover passare mai con i suoi ultimi scatti che hanno letteralmente fatto impazzire le sue centinaia di migliaia di fan su Instagram. Ainett Stephens (Instagram)Dal “Mercante in Fiera” con Pino Insegno a oggi ne ha fatta davvero tanta di strada quella Ainett Stephens che è stata in grado di diventare sempre più costantemente un’icona di bellezza davvero inarrivabile. La bella venezuelana infatti è stato in grado di presentarsi al ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 febbraio 2022)è sicuramente una delle bellezze che ha segnato gli inizi del nuovo millennio e su Instagram è ancora oggi un’icona. Quando la bellezza è pura e cristallina non basta nemmeno l’avanzare dell’età per poterla ridurre e renderla meno perfetta, tanto è vero che peril tempo sembra veramente non dover passare mai con i suoi ultimi scatti che hanno letteralmente fatto impazzire le sue centinaia di migliaia di fan su Instagram.(Instagram)Dal “Mercante in Fiera” con Pino Insegno a oggi ne ha fatta davvero tanta di strada quellache è stata in grado di diventare sempre più costantemente un’icona di bellezza davvero inarrivabile. La bella venezuelana infatti è stato in grado di presentarsi al ...

sierogenico : RT @LucianoRomeo9: Ainett Stephens rinnova il contratto come testimonial dei Bikini Azzurri di Forza Italia. - LucianoRomeo9 : Ainett Stephens rinnova il contratto come testimonial dei Bikini Azzurri di Forza Italia. - G_Joe2000 : RT @dea_channel: e siamo giunti a quello che molto probabilmente è l'ospite più atteso in assoluto di questa edizione del GFVip, la divina… - LSantillo_96 : @blanchaett una chiavica però questa ainett stephens per il sociale mi sta facendo pisciare sotto - vittpony : La persona dietro la maschera qui è palesemente Ainett Stephens. -

Ultime Notizie dalla rete : Ainett Stephens Grande Fratello Vip, chi sarà il primo finalista? Ecco cosa dicono i sondaggi ...Selassié Manila Nazzaro Miriana Trevisan Nathaly Caldonazzo Sophie Codegoni Soleil Sorge I concorrenti fuori Tommaso Eletti Andrea Casalino Samy Youssef Amedeo Goria Raffaella Fico Ainett Stephens Jo ...

Grande Fratello Vip, la Casa si scaglia contro Soleil Sorge La Sorge, nel corso dei quattro mesi del Grande Fratello Vip ha avuto diverbi con: Raffella Fico, Samy Youssef, Ainett Stephens, Aldo Montano, Francesca Cipriani, Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, ...

