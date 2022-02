Una vita anticipazioni: si troverà una cura per la malattia di Lolita? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quante cose accadranno nella puntata del sabato di Una vita? Grandi colpi di scena in arrivo e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 febbraio 2022. Nuovo appuntamento anche al sabato con la soap di Canale 5. Domani andranno in due due episodi lunghi della soap spagnola: vedremo l’episodio 1325, l’episodio 1326 e la prima parte dell’episodio 1327 di Acacias 38. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Marcos chiede a Soledad di uscire insieme a pranzo. Aurelio va a trovare Anabel sapendo che è a casa da sola e lei sembra iniziare ad ammorbidirsi nei suoi confronti… Ma scopriamo adesso che cosa succederà nella prossima puntata: Antonito troverà il medico capace di capire qual è la malattia di Lolita? Ecco le ultime ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quante cose accadranno nella puntata del sabato di Una? Grandi colpi di scena in arrivo e come sempre le nostreci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 febbraio 2022. Nuovo appuntamento anche al sabato con la soap di Canale 5. Domani andranno in due due episodi lunghi della soap spagnola: vedremo l’episodio 1325, l’episodio 1326 e la prima parte dell’episodio 1327 di Acacias 38. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una? Marcos chiede a Soledad di uscire insieme a pranzo. Aurelio va a trovare Anabel sapendo che è a casa da sola e lei sembra iniziare ad ammorbidirsi nei suoi confronti… Ma scopriamo adesso che cosa succederà nella prossima puntata: Antonitoil medico capace di capire qual è ladi? Ecco le ultime ...

