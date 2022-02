UeD, Gemma Galgani frequenta Pierluigi: 'non vedi che ti sta prendendo in giro' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una nuova puntata di Uomini e Donne ha divertito i telespettatori da casa. Tra i tanti argomenti, a risaltare maggiormente è stata Gemma Galgani che si è ritrovata ad uscire con un nuovo corteggiatore di nome Pierluigi. Dal modo di parlare e di fare della dama piemontese, è parso evidente il poco interesse nei confronti dell'uomo, almeno agli occhi di Tina Cipollari. Quest'ultima, infatti, ha chiesto a Pierluigi se c'è o ci fa, perché Gemma lo starebbe prendendo per i fondelli! Uomini e Donne, Tina Cipollari schernisce il nuovo spasimante di Gemma Pierluigi, l'ammiratore di Gemma Galgani, è tornato a fare la corte serrata alla dama piemontese. Nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 11 febbraio, Tina Cipollari lo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una nuova puntata di Uomini e Donne ha divertito i telespettatori da casa. Tra i tanti argomenti, a risaltare maggiormente è statache si è ritrovata ad uscire con un nuovo corteggiatore di nome. Dal modo di parlare e di fare della dama piemontese, è parso evidente il poco interesse nei confronti dell'uomo, almeno agli occhi di Tina Cipollari. Quest'ultima, infatti, ha chiesto ase c'è o ci fa, perchélo starebbeper i fondelli! Uomini e Donne, Tina Cipollari schernisce il nuovo spasimante di, l'ammiratore di, è tornato a fare la corte serrata alla dama piemontese. Nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 11 febbraio, Tina Cipollari lo ...

