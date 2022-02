Toy Boy 2 | torna su Netflix il ’sensuale’ giallo spagnolo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Toy Boy 2 Nuovi pericoli per il Toy Boy più famoso di. Stamattina, la piattaforma streaming ha infatti rilasciato la seconda stagione della serie iberica ad alto tasso erotico (disponibile in versione doppiata dopo il doppiaggio tardivo della prima annata), con protagonisti gli attori Jesús Mosquera, Cristina Castaño e Maria Pedraza. Otto episodi dove lo stripper Hugo, ancora una volta, si troverà a dover mettere in rischio la propria vita per scoprire chi sono i responsabili delle sue ultime “sciagure”. Toy Boy 2: trama e anticipazioni La narrazione della seconda stagione partirà qualche mese dopo rispetto all’evento tragico che ha dato il finale alla prima annata della serie, ossia dal giorno in cui il protagonista Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) ha scoperto che era stato Mateo Medina (Alex Gadea) ad assassinare Alvaro Rojas, l’unico testimone dell’abuso ...