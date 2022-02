Tosca | edizione 1997 | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La settimana culturale di Rai 5 prosegue con una delle opere più encomiabile di sempre del teatro, ovvero la. Parliamo dell’dell’opera che andò in scena nelalla Scala nei mesi estivi. La regia teatrale è stata affidata per l’occasione al grande Luca Ronconi. A Dirigere l’orchestra il materiali Semyon Bychkov, al suo debutto scaligero proprio con la. Per quanto concerne scenografie e costumi sono affidati a Vera Marzot.La tramaL’opera in assoluto è stata proposta in assoluto a teatro per la prima volta nell’anno 1900 al Teatro Costanzi di Roma. Parliamo di un melodramma che descrive bene il concetto di romanticismo in Europa. Allo stesso tempo l’opera è la prima delle tante che hanno suggellato i cambiamenti tetarlai durante il secolo scorso.Siamo a Roma intorno al 1800. Angelotti console ...