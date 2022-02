Sci di fondo | Iivo Niskanen troneggia nella 15 km e vince il terzo oro olimpico! 18° De Fabiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tempo dicontinua. Dopo l’oroteam sprint di Sochi 2014 e50 km di Pyeongchang 2018, il finlandese conquista anche la 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli a Pechino 2022. Un successo, quello di, mai in discussione: sempre in testa dal primo all’ultimo metro, in ogni intertempo, non lascia mai alcun margine di speranza agli altri. 37’54?8 il tempo che lo consacra di nuovo in possesso di un titolo olimpico, a 30 anni. Ed erano quasi 60 che un finlandese nonva in questa gara. Seconda posizione per Alexander Bolshunov: il russo rimane sempre nelle zone di testa, non ha lo stesso passo di, ma ne tiene uno suo e che basta ampiamente per aggiungere un argento all’oro skiathlon. 23?2 di ritardo per lui, mentre ...