Quarantena scuola: quando è valido il tampone fai da te con autocertificazione dei genitori (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il decreto legge 5/22 ha introdotto nuove disposizioni sulla Quarantena e gestione positivi in ambito scolastico. Le regole variano all'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Una delle novità è la possibilità di effettuare un tampone fai da te in regime di auto sorveglianza. L'esito può essere trasmesso con autocertificazione. Ma in quale situazione è valido il tampone autosomministrato? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il decreto legge 5/22 ha introdotto nuove disposizioni sullae gestione positivi in ambito scolastico. Le regole variano all'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Una delle novità è la possibilità di effettuare unfai da te in regime di auto sorveglianza. L'esito può essere trasmesso con. Ma in quale situazione èilautosomministrato? L'articolo .

Advertising

viverefano : Scuola e Covid. I dati sulle classi in quarantena e in DAD nelle scuole marchigiane - v_senigallia : Scuola e Covid. I dati sulle classi in quarantena e in DAD nelle scuole marchigiane - orizzontescuola : Quarantena scuola: quando è valido il tampone fai da te con autocertificazione dei genitori - orizzontescuola : Quarantena scuola, De Luca: “Stiamo uscendo da problemi delicati, ma non grazie al Ministero dell’Istruzione” - orizzontescuola : Quarantena a scuola, il 22% delle classi in Dad o Ddi. Il 93% dei docenti in presenza, il 95% per gli Ata. I dati d… -