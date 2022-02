“Non sai cosa mi ha detto”. Jessica sconvolta da Barù: frase ‘choc’ e lei spiattella tutto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Delusione incredibile da parte di Jessica Selassié al ‘GF Vip’. E a c’entrare è ancora una volta la telenovela con Barù, vissuta tra alti e bassi. Non si è mai capito completamente cosa provasse lui nei confronti della principessa etiope, ma adesso pare che si sia arrivati all’atto conclusivo. Proprio la sorella di Clarissa e Lulù ha fatto sapere cosa è successo nelle scorse ore, che inevitabilmente le ha causato un colpo durissimo. E anche il pubblico non sarà rimasto entusiasmo da queste sue parole. Su Barù e Jessica Selassié era intervenuta Clarissa proprio nelle ore precedenti: ““Se Jessica vuole divertirsi con Barù ben venga, purché sia consapevole che non possa esserci proprio futuro. Perché a lui mia sorella non gli interessa”. Quindi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Delusione incredibile da parte diSelassié al ‘GF Vip’. E a c’entrare è ancora una volta la telenovela con, vissuta tra alti e bassi. Non si è mai capito completamenteprovasse lui nei confronti della principessa etiope, ma adesso pare che si sia arrivati all’atto conclusivo. Proprio la sorella di Clarissa e Lulù ha fatto sapereè successo nelle scorse ore, che inevitabilmente le ha causato un colpo durissimo. E anche il pubblico non sarà rimasto entusiasmo da queste sue parole. SuSelassié era intervenuta Clarissa proprio nelle ore precedenti: ““Sevuole divertirsi conben venga, purché sia consapevole che non possa esserci proprio futuro. Perché a lui mia sorella non gli interessa”. Quindi, ...

