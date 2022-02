Miss Italia, in gara una finalista in dolce attesa e una reginetta lesbica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Leggi Anche 'A scuola mi bullizzavano, adesso vado a Venezia per Miss Italia', ecco chi è la finalista Francesca Ibba LA FINALE - Il concorso di bellezza, che quest'anno omaggia e celebra i 1600 anni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) Leggi Anche 'A scuola mi bullizzavano, adesso vado a Venezia per', ecco chi è laFrancesca Ibba LA FINALE - Il concorso di bellezza, che quest'anno omaggia e celebra i 1600 anni ...

Advertising

zensan66 : @valeriolundini Miss Italia sarebbe fiera di te! - Massimotagliat2 : Ma che cazzo di notizia è - giuseppeMI1998 : Miss Italia, in gara una finalista in dolce attesa e una reginetta lesbica - SanremoAncheNoi : RT @FuturaTorino: Far sfilare ragazze su una passerella, giudicare il loro corpo in base a precisi standard, stabilire quale sia il più bel… - FuturaTorino : Far sfilare ragazze su una passerella, giudicare il loro corpo in base a precisi standard, stabilire quale sia il p… -