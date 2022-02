LIVE Skeleton femminile, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: prime discese alle 02.30 ed alle 04.00 (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Programma, orari e tv della giornata – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing si incomincia a fare sul serio, con le prime due manche di questa attesissima prova che, come sempre ci regalerà grande spettacolo. Cosa dovremo attenderci da questa prova? Le pretendenti al successo e ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella gara divalevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino. Programma, orari e tv della giornata – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara divalevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino. Sul budello di Yanqing si incomincia a fare sul serio, con ledue manche di questa attesissima prova che, come sempre ci regalerà grande spettacolo. Cosa dovremo attenderci da questa prova? Le pretendenti al successo e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Skeleton femminile Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tocca a Valentina Margaglio! Alessandro - #Skeleton #femminile… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ultime manche Bagnis punta alla top10 - #Skeleton #Olimpiadi #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer dominante nelle due manche Bagnis sfiora la top 10 - #Skeleton… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer in testa al termine della prima manche bene Bagnis e Gaspari -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: al via la prima manche! - #Skeleton #Olimpiadi #DIRETTA: #prima -