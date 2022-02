LIVE Short track | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Arianna Fontana in semifinale! Sighel nei quarti nei 500! Attesa per la staffetta

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e poi semifinali dei 1000 donne e dellauomini 12.44:C’E’! L’azzurro chiude al secondo posto alle spalle del cinese Wu. Cade l’olandese Hoogerwerf, terzo Chu di Hong Kong staccatissimo 12.42: Avanzato il cinese Liu, squalificato Van’T Wout 12.42: C’è l’azzurroal via dell’ultima batteria. Questi i protagonisti: Wu (Chn),(Ita), Hoogerwerf (Ned), Chu (Hkg) 12.40: Sorpasso azzardato, forse da squalifica di Van’T Wout sul Sun. Vince Shaoling Liu, davanti all’israeliano Bykanov. Potrebbe essere avanzato il cinese Sun 12.38: Ora la settima batteria con Shaoling Liu (Hun), Van’T Wout (Ned), Sun (Chn), Bykanov (Isr) 12.37: Vittoria per il kazako Azhgaliyev che riesce a ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short

track Arianna Fontana vola in semifinale nei 1000 metri femminili ditrack ai Giochi Invernali di Pechino. La valtellinese, già un oro e un argento in questa edizione e a quota 10 ...