LIVE Sci di fondo 15 km tc Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ottimo inizio di Jouve, si attendono Bolshunov e Niskanen (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 8.35 Partito Iivo Niskanen; vedremo se, nei suoi riferimenti, riuscirà a far meglio di Richard Jouve che al momento non sembra avere rivali. 8.33 Altra rinuncia dell’ultim’ora, si tratta del bielorusso Aliaksandr Voranau. 8.31 Al via la agra dell’ultimo dei quattro azzurri, Maicol Rastelli. 8.29 Partito De Fabiani. Da evidenziare il ritardo di Klaebo, su Richard Jouve, al km 1.8: ben 26 secondi. 8.26 Tra circa 2 minuti comincerà la usa gara Francesco De Fabiani. 8.24 Partito anche il norvegese Paal Golberg. 8.23 Richard Jouve è primo anche al terzo chilometro; allo stesso riferimento, Paolo Ventura è ottavo (perde dunque tre posizioni), +21?9 dal francese. Diciannovesimo Salvadori, +32?6 da Jouve. 8.21 Comincia la 15 km per il norvegese Johannes ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.35 Partito Iivo; vedremo se, nei suoi riferimenti, riuscirà a far meglio di Richardche al momento non sembra avere rivali. 8.33 Altra rinuncia dell’ultim’ora, si tratta del bielorusso Aliaksandr Voranau. 8.31 Al via la agra dell’ultimo dei quattro azzurri, Maicol Rastelli. 8.29 Partito De Fabiani. Da evidenziare il ritardo di Klaebo, su Richard, al km 1.8: ben 26 secondi. 8.26 Tra circa 2 minuti comincerà la usa gara Francesco De Fabiani. 8.24 Partito anche il norvegese Paal Golberg. 8.23 Richardè primo anche al terzo chilometro; allo stesso riferimento, Paolo Ventura è ottavo (perde dunque tre posizioni), +21?9 dal francese. Diciannovesimo Salvadori, +32?6 da. 8.21 Comincia la 15 km per il norvegese Johannes ...

