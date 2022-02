La Serie A in tv per 8° e 9° turno: doppia Inter su Sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Lega Serie A ha pubblicato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle sfide di campionato valide per l’8° e il 9° turno. I match andranno in scena nel weekend del 26-27 febbraio e 5-6 marzo e prevedono alcuni big match che potrebbero pesare molto sul prosieguo della stagione, sia per quanto riguarda la lotta per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) La LegaA ha pubblicato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle sfide di campionato valide per l’8° e il 9°. I match andranno in scena nel weekend del 26-27 febbraio e 5-6 marzo e prevedono alcuni big match che potrebbero pesare molto sul prosieguo della stagione, sia per quanto riguarda la lotta per L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Onore, ricordo e preghiera. Per difendere la memoria di chi ha sofferto e ha pagato con la propria vita innocente l… - VeneziaFC_IT : Il difensore ceco Aleš Mateju firma per il resto della stagione 2021/22. 25 anni, Mateju arriva da svincolato dopo… - capuanogio : ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Gi… - serieB123 : SerieB Kaio Jorge non ha spazio alla Juve: l’ipotesi per il futuro del brasiliano - paperone84 : RT @DarioPuppo: I poligoni di Dorothea Wierer della sprint di oggi, soprattutto la serie in piedi, sono da Pinacoteca delle Belle Arti! Un’… -