Juventus - Sassuolo 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Sassuolo gioca di fatto solo il primo tempo, dopo essere andato sotto al terzo minuto di gara. Reagisce bene e trova il pareggio, sfiorando anche il raddoppio. Poi dopo l’ora di gioco esplode la Juventus che fa impazzire Pegolo finché... Leggi su europa.today (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilgioca di fatto solo il primo tempo, dopo essere andato sotto al terzo minuto di gara. Reagisce bene e trova il pareggio, sfiorando anche il raddoppio. Poi dopo l’ora di gioco esplode lache fa impazzire Pegolo finché...

Advertising

juventusfc : Che dite, ci guardiamo gli highlights insieme prima della buonanotte? ?? ?? On demand, su @JuventusTV ?… - SkySport : JUVENTUS-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Dybala (3') ? #Traorè (24') ? aut. #Ruan (88') ? ?… - Gazzetta_it : Raspadori in casa Juventus, stasera allo Stadium da osservato speciale #JuveSassuolo - zaffiroooo : @AJG_Official AJG si complimenta con Juventus e Sassuolo per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - MaxSentenza : @chicco_1990 @ferny77528037 @DVercio @ilciccio67 @frankleggiero @FrankRuJuve @mikelelomb @luliluisdemiral… -