Juve in semifinale di Coppa Italia, Sassuolo battuto 2-1 (Di venerdì 11 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus ad affrontare la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia che andranno in scena tra marzo e aprile. I bianconeri hanno centrato la qualificazione stasera all’Allianz Arena di Torino battendo il Sassuolo per 2-1 nell’ultimo quarto di finale della competizione. La partita si è accesa fin dalle primissime battute e alla prima occasione è stata la Juventus ad andare avanti. Al 3? Alex Sandro ha affondato sulla sinistra mettendo in mezzo per McKennie, l’americano ha provato la conclusione colpendo Ruan e sul rimpallo è arrivato Dybala che con il mancino ha schiacciato il pallone a terra mettendolo alle spalle di Pegolo. Così come era già successo domenica contro il Verona, è stata però la squadra avversaria a fare la partita e dopo una serie di occasioni sfiorate, è ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Sarà lantus ad affrontare la Fiorentina nelle semifinali diche andranno in scena tra marzo e aprile. I bianconeri hanno centrato la qualificazione stasera all’Allianz Arena di Torino battendo ilper 2-1 nell’ultimo quarto di finale della competizione. La partita si è accesa fin dalle primissime battute e alla prima occasione è stata lantus ad andare avanti. Al 3? Alex Sandro ha affondato sulla sinistra mettendo in mezzo per McKennie, l’americano ha provato la conclusione colpendo Ruan e sul rimpallo è arrivato Dybala che con il mancino ha schiacciato il pallone a terra mettendolo alle spalle di Pegolo. Così come era già successo domenica contro il Verona, è stata però la squadra avversaria a fare la partita e dopo una serie di occasioni sfiorate, è ...

