Il Grande Fratello Vip 6 stasera non va in onda, ecco perché e quando torna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 cambia ancora la sua programmazione. Per sapere chi sarà il diciassettesimo eliminato bisognerà aspettare lunedì 14 Febbraio. Infatti la puntata di venerdì 11 Febbraio non sarà trasmessa, al suo posto la nuova fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada. quando torna la doppia programmazione del Grande Fratello Vip 6? Siamo stati abituati per tutto questo tempo alla doppia programmazione del GF: il lunedì e il venerdì. Ma da Febbraio è saltato tutto. La settimana scorsa la puntata di venerdì non c'è stata perché su Rai 1 si svolgeva il Festival di Sanremo 2022; ora invece Mediaset ha programmato una fiction di 4 puntate. Inizialmente si era creduto che l'appuntamento del Venerdì venisse anticipato al Giovedì, concorrendo così nella gara di ...

