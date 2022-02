Gran Bretagna, razzismo e molestie sessuali tra gli agenti di Scotland Yard: si dimette la comandante Cressida Dick (Di venerdì 11 febbraio 2022) “È chiaro che il sindaco non ha più sufficiente fiducia nella mia leadership per continuare. Non mi ha lasciato altra scelta che farmi da parte”. Con queste parole Cressida Dick, prima comandante donna di Scotland Yard, ha annunciato “con Grande tristezza” le sue dimissioni. Solo poche ore prima aveva dichiarato di non avere “assolutamente alcuna intenzione” di dimettersi ma, dopo un lungo colloquio con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha deciso di lasciare il comando del dipartimento di eccellenza della polizia metropolitana di Londra. Da giorni infatti su Scotland Yard si stava abbattendo una forte tempesta a seguito della diffusione di un rapporto in cui si denunciavano “vergognosi” episodi di misoginia e discriminazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “È chiaro che il sindaco non ha più sufficiente fiducia nella mia leadership per continuare. Non mi ha lasciato altra scelta che farmi da parte”. Con queste parole, primadonna di, ha annunciato “conde tristezza” le sue dimissioni. Solo poche ore prima aveva dichiarato di non avere “assolutamente alcuna intenzione” dirsi ma, dopo un lungo colloquio con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha deciso di lasciare il comando del dipartimento di eccellenza della polizia metropolitana di Londra. Da giorni infatti susi stava abbattendo una forte tempesta a seguito della diffusione di un rapporto in cui si denunciavano “vergognosi” episodi di misoginia e discriminazione, ...

