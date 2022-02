Firenze | tunnel Av | incontro fra Ferraris Ad Fs | Nardella e Giani Progetto va avanti | consegna nel 2027

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Un importante inciontro a Roma per il futuro dei trasporti della città e della regione. Fs conferma ripresa lavori fine 2022 L'articolo proviene daPost.

Confermato anche l'impegno di RFI con Grandi Stazioni nel proseguire con la massima celerità nel completo ripristino della pensilina diSMN, i cui lavori procedono in coerenza con le ...Castrovilli 5 Subisce ildi Freuler che poi serve a Zappacosta l'assist per l'1 - 1. Male nei contrasti, tanti duelli persi come quello sul gol di Boga. Dal 14' st Bonaventura 6 Soffre e aiuta ...FIRENZE – Il sotto-attraversamento ferroviario di Firenze e la nuova stazione Alta Velocità Belfiore, con gli effetti che la loro realizzazione recherà alla mobilità cittadina e regionale, insieme ...Il sotto-attraversamento ferroviario di Firenze e la nuova stazione Alta Velocità Belfiore, con gli effetti che la loro realizzazione recherà alla mobilità cittadina e regionale, insieme agli ...