Enrico Mentana e il racconto di Francesca Fagnani | “Io ne parlerei | ma lui diventa muto”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ednon sono una coppia che non ama stare sotto i riflettori. Lontani da paparazzi ed eventi modaioli, stanno insieme da molto tempo. La giornalista e conduttrice di Belve ha raccontato di non essere mondana e “non cercare visibilità sulla coppia: e poi a lui nessuno chiederebbe mai di me. Vede la differenza di trattamento tra uomo e donna?”, ha detto. Con il settimanale Gente si è lasciata andare, con ironia, a qualche aneddoto di vita domestica, in prima battuta sulla vita conpositivo al covid, in isolamento: “Per fortuna la casa è grande. E ho detto tutto”. Ma nella normalità senza covid, i due fanno grandi dibattiti sull’attualità? Macché: “Magari: io lo farei, ma lui dopo il lavoro risponde a monosillabi.“. Uno ...

Francesca Fagnani pretende privacy. La giornalista e conduttrice di Belve è da tempo legata a Enrico Mentana, ma guai parlare della loro storia d'amore. La Fagnani infatti non intende rispondere alle domanda sul direttore del Tg di La7. Il motivo? 'Non sono mondana e non cerco visibilità ...