Covid, Iss: Rt in calo a 0,89, incidenza giù a 962. Due Regioni cambiano colore. Omicron al 99% a fine gennaio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Indice stabilizzato sotto la soglia di allerta dell'unità. Scende anche il tasso di occupazione dei ricoveri, sia in intensiva che in area medica Leggi su repubblica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Indice stabilizzato sotto la soglia di allerta dell'unità. Scende anche il tasso di occupazione dei ricoveri, sia in intensiva che in area medica

Advertising

Adnkronos : #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. - istsupsan : #covid19 ??, nella fase con #variante Delta prevalente l’efficacia vaccini vs infezioni è calata progressivamente d… - SkyTG24 : #Covid19, Iss: mortalità senza vaccino è 23 volte più alta di chi ha terza dose - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, il report Iss: tra 0-19 anni casi stabili e ricoveri in calo, 44 morti da inizio pandemia - Italia_Notizie : Covid, il report Iss: tra 0-19 anni casi stabili e ricoveri in calo, 44 morti da inizio pandemia -