Christopher Daniels | “Vi svelo perchè non ho mai firmato con la WWE”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è indubbiamente uno dei volti più noti del panorama del wrestling nordamericano. Dopo innumerevoli esperienze in TNA e Ring of Honor e l’approdo in una nuova “major” come la AEW, si puo’ dire di lui che sia uno dei talenti piu’ forti a non esser mai approdati in WWE. In un recente intervista ha dicharato il perche’ non ha mai fatto apparizion alla corte dei McMahon. Questione di tempistiche “C’e’ da dire che onestamente all’epoca in cui io ero disponibile e libero dai contratti, spazio per gente come me non era tantissimo. Fino l 2010 la divisione alla quale appartengo non esisteva o veniva scarsamente enfatizzata. Poco era lo spazio televisivo per i ragazzi come me. D’improvviso hanno cambiato mentalita’ ma io ero gia’ impegnato con a TNA e la ROH“.