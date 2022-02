Cambi: euro in calo in avvio, scende a 1,1376 dollari (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – L’euro è in deciso calo rispetto al dollaro in avvio di giornata. Dopo la chiusura di ieri a 1,1430 dollari, la moneta unica è scesa sotto quota 1,14 portandosi a 1,1376 dollari (-0,5%). Segno più invece nello sCambio con lo yen: l’euro è a 132 contro la moneta nipponica, in rialzo dello 0,47%. E’ quanto si legge in un lancio pubblicato questa mattna dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – L’è in decisorispetto al dollaro indi giornata. Dopo la chiusura di ieri a 1,1430, la moneta unica è scesa sotto quota 1,14 portandosi a 1,(-0,5%). Segno più invece nello so con lo yen: l’è a 132 contro la moneta nipponica, in rialzo dello 0,47%. E’ quanto si legge in un lancio pubblicato questa mattna dall’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

