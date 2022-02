Apple aggiorna iPhone e iPad, cosa cambia e come installare iOS 15.3.1 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Apple. La mela più digital che esista ha rilasciato, per la gioia dei suoi fan, iOS 15.3.1 e iPadOS 15.3.1. Che, tradotto per i laici della materia, vuol dire un paio di aggiornamenti minori per i sistemi operativi iOS 15.3.1 e iPadOS 15.3.1. Contestualmente, poi, è stato rilasciato anche ?macOS Monterey? 12.2.1 e watchOS 8.4.2, un ulteriore aggiornamento per eliminare definitivamente un un bug relativo alla ricarica. A inizio febbraio era invece arrivato watchOS 8.4.1. La nota rilasciata dalla Apple recita così: “iOS 15.3.1 fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza per iPhone” e “risolve un problema per il quale gli schermi Braille potevano non rispondere”. Vediamo insieme come procedere all’installazione degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022). La mela più digital che esista ha rilasciato, per la gioia dei suoi fan, iOS 15.3.1 eOS 15.3.1. Che, tradotto per i laici della materia, vuol dire un paio dimenti minori per i sistemi operativi iOS 15.3.1 eOS 15.3.1. Contestualmente, poi, è stato rilasciato anche ?macOS Monterey? 12.2.1 e watchOS 8.4.2, un ulterioremento per eliminare definitivamente un un bug relativo alla ricarica. A inizio febbraio era invece arrivato watchOS 8.4.1. La nota rilasciata dallarecita così: “iOS 15.3.1 fornisce importantimenti di sicurezza per” e “risolve un problema per il quale gli schermi Braille potevano non rispondere”. Vediamo insiemeprocedere all’installazione degli ...

