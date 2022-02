Anticipazioni Uomini e Donne 11 febbraio: Ida e Alessandro vicini ad andar via? Novità per Gemma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le Anticipazioni della puntata di venerdì 11 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si comincerà con una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, Ida e Alessandro. La conoscenza tra i due sta procedendo a gonfie vele. Gemma, invece, proprio non riuscirà a trovare la sua stabilità. Le ultime conoscenze sono finite tutte L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ledella puntata di venerdì 11dirivelano che si comincerà con una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, Ida e. La conoscenza tra i due sta procedendo a gonfie vele., invece, proprio non riuscirà a trovare la sua stabilità. Le ultime conoscenze sono finite tutte L'articolo proviene da KontroKultura.

