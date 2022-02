Agguato in San Martino Valle Caudina | feriti boss e nipote fuori a supermercato

Advertising

anteprima24 : ** Agguato a San Martino, #Fiordellisi (#Cgil): 'Inascoltato nostro grido d'#Allarme' ** - hurdleandchase : @ipposanrossore Gran Siepi Nazionale, Neni Da Zara e Criterium D'Inverno. Nella #championhurdle Dominique sfida Zan… - FiordellisiFran : RT @ptvtelenostra: SAN MARTINO VALLE CAUDINA, AGGUATO IN PIENO GIORNO: FERITI ZIO E NIPOTE - - ptvtelenostra : SAN MARTINO VALLE CAUDINA, AGGUATO IN PIENO GIORNO: FERITI ZIO E NIPOTE - - cronachecampane : Agguato a San Martino: nel mirino il boss Clemente Fiore #primopiano #UltimeNotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato San

Sarebbe di chiara matrice camorristica l'consumato stamattina aMartino Valle Caudina, in provincia di Avellino, nel quale due uomini sono stati feriti a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in strada. Non si hanno ancora ...Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco in strada aMartino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Sul posto, in viaMartino Vescovo, sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Avellino. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto.Nell'agguato è rimasto anche ferito Antonio Pacca, 20 anni, nipote di Clemente, che lavora nel supermercato di via San Martino Vescovo, dove Clemente si era recato per acquistare dei generi alimentari ...L’uomo ha bussato alla loro porta di casa per poi esplodere contro più colpi di arma da fuoco che hanno ferito di striscio la coppia, immediatamente trasportata e ricoverata all’ospedale San Giacomo .